[Concert] Ludique Médiathèque le Drakar Dieppe
[Concert] Ludique Médiathèque le Drakar Dieppe vendredi 17 juillet 2026.
Dieppe
[Concert] Ludique
Médiathèque le Drakar / 3 Rue Jean-Pierre Leguyon Dieppe Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 15:00:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Festival Rotule vers le futur 2
Quoi de mieux qu’un concert sous forme de jeux dans une ludothèque ? Venez découvrir (en jouant aux cartes !) des notions de composition utilisées dans les musiques d’aujourd’hui.
Les musiciens.nes du collectif Rotule joueront des pièces basées sur ces notions et composées en direct.
Avec l’utilisation de Musiques en Jeux Le kit, de l’Odia Normandie.
Concert ludique gratuit au Drakkar
Tout public, à partir de 8 ans
Voir le programme complet .
Médiathèque le Drakar / 3 Rue Jean-Pierre Leguyon Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie collectif.rotule@gmail.com
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English : [Concert] Ludique
L’événement [Concert] Ludique Dieppe a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie
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