Activité expérientielle « Code du passé » à l’Institut d’histoire et d’archéologie de la région Baltique de l’Université de Klaipeda Vendredi 12 juin, 10h00, 14h00 Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas Klaipėda City Municipality

Maximum 15 personnes, inscrivez-vous par e-mail lorsque vous voulez votre nom et votre temps d’affaires (10 ou 14 heures)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T09:00:00+02:00 – 2026-06-12T10:00:00+02:00

Fin : 2026-06-12T13:00:00+02:00 – 2026-06-12T14:00:00+02:00

Pourquoi sommes-nous tels que nous sommes ? Pourquoi mangeons-nous de tels plats et pas de porridge srebite directement dans la casserole ? Répondez à ces questions et apprenez-en beaucoup plus avec nos archéologues. Au cours de l’activité expérientielle, vous vous familiariserez avec le travail quotidien de la profession – résoudre diverses énigmes et questions, développer une pensée logique, qui est entrelacée avec la diligence, l’observation, le travail d’équipe, l’organisation et les capacités de leadership.

Les activités expérientielles se composent de trois parties, en compétition les unes avec les autres en équipes. Pour l’échauffement de l’esprit, des questions avec des variantes de réponses sont activées, dans la deuxième partie, des solutions de pensée sont prises pour résoudre des tâches visuelles (chaînes d’images, cartes). Enfin, les connaissances et les compétences acquises sont combinées et des activités pratiques et expérientielles seront menées, au cours desquelles des découvertes archéologiques seront recherchées, leur identification sera effectuée et une nouvelle vie sera apportée.

Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas Herkaus Manto g. 84 92294 Klaipėda Klaipėda 92130 Old Town Klaipėda City Municipality Klaipėda County +37067610694 [{« type »: « email », « value »: « briai@ku.lt »}]

Plongez dans le monde de l’archéologie !

©Evelina Brezgytė