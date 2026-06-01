Exposition « MOSAÏQUE du PASSÉ » (découvertes archéologiques à Klaipeda 2020-2025) Vendredi 12 juin, 16h30 Pilies muziejus Klaipėda City Municipality

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T15:30:00+02:00 – 2026-06-12T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-12T15:30:00+02:00 – 2026-06-12T16:30:00+02:00

Ces dernières années, des recherches archéologiques ont eu lieu à Klaipeda. Quels défis les archéologues doivent-ils relever ? L’exposition « mosaïque du passé », préparée par le Département d’archéologie-restauration du Musée lituanien d’histoire mineure, contribuera à répondre à ces questions d’intérêt public. L’exposition présentera des artefacts archéologiques intéressants et présentera les objets de recherche les plus importants. Les archéologues de l’Université de Klaipeda, Dr Raimonda Nabaaite et Dr Migle Ube, participeront à l’exposition. Le spécialiste principal de l’unité territoriale de Klaipeda du Département du Patrimoine culturel, Laisunas Kavaliauskas, vous parlera du parcours des valeurs du patrimoine historique. L’exposition sera ouverte jusqu’à la fin de l’année 2026.

Pilies muziejus Priešpilio g. 2, Klaipėda Klaipėda 91240 Old Town Klaipėda City Municipality Klaipėda County +370 46 212236

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