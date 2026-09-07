AGENDA · Vendeville
Activité lavande en sachet, Médiathèque de Vendeville, Vendeville
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque de Vendeville · Vendeville
Informations pratiques
Activité lavande en sachet Samedi 3 octobre, 09h00 Médiathèque de Vendeville Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T09:00:00+02:00 – 2026-10-03T10:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T09:00:00+02:00 – 2026-10-03T10:00:00+02:00
Médiathèque de Vendeville Rue du Guet, 59175 Vendeville Vendeville 59175 Nord Hauts-de-France
Venez décorer votre sachet de lavande pour la nuit des bibliothèques
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