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AGENDA · La Hallotière

Activité parent-enfant éveil au poney, dès 2 ans La Hallotière

mercredi 22 juillet 2026 · La Hallotière

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Heure de début
16:00:00
Adresse
70 La Mare Engrand
Ville
76780 La Hallotière
Département
Seine-Maritime
Tarif

La Hallotière

Activité parent-enfant éveil au poney, dès 2 ans

70 La Mare Engrand La Hallotière Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 16:00:00
fin : 2026-07-22

Date(s) :
2026-07-22

Rendez-vous à l’Écurie du Bonheur à La Hallotière pour découvrir le poney en famille !   .

70 La Mare Engrand La Hallotière 76780 Seine-Maritime Normandie +33 6 37 97 96 77 

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English : Activité parent-enfant éveil au poney, dès 2 ans

L’événement Activité parent-enfant éveil au poney, dès 2 ans La Hallotière a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme des 4 Rivières en Bray

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