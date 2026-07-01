Informations pratiques

Mestes

Activité pêche au coup

Mestes Corrèze

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 14:00:00

fin : 2026-08-01 16:00:00

Date(s) :

2026-07-25 2026-08-01

NOUVELLE ACTIVITÉ À LA STATION SPORTS NATURE HAUTE-CORRÈZE !

Cet été, nous sommes heureux de vous proposer une toute nouvelle activité, en partenariat avec la Fédération Départementale de Pêche de la Corrèze. Destination Pêche Corrèze

Au programme: pêche au coup

Ces séances sont accessibles à tous, que vous souhaitiez découvrir la pêche ou perfectionner votre technique avec les conseils d’un animateur spécialisé.

Les places étant limitées, nous vous conseillons de réserver rapidement. .

Mestes 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 12 85 72

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Activité pêche au coup

L’événement Activité pêche au coup Mestes a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme de Haute Corrèze