Activité pêche au coup Mestes
samedi 25 juillet 2026 · Mestes
Informations pratiques
Mestes
Activité pêche au coup
Mestes Corrèze
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 14:00:00
fin : 2026-08-01 16:00:00
Date(s) :
2026-07-25 2026-08-01
NOUVELLE ACTIVITÉ À LA STATION SPORTS NATURE HAUTE-CORRÈZE !
Cet été, nous sommes heureux de vous proposer une toute nouvelle activité, en partenariat avec la Fédération Départementale de Pêche de la Corrèze. Destination Pêche Corrèze
Au programme: pêche au coup
Ces séances sont accessibles à tous, que vous souhaitiez découvrir la pêche ou perfectionner votre technique avec les conseils d’un animateur spécialisé.
Les places étant limitées, nous vous conseillons de réserver rapidement. .
Mestes 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 12 85 72
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English : Activité pêche au coup
L’événement Activité pêche au coup Mestes a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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