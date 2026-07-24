Informations pratiques

Bosville

Activité sportive carabine laser et tir à l’arc

Bosville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25

fin : 2026-08-25

Date(s) :

2026-08-25

Envie de bouger et de vous amuser ? Participez à notre activité sportive dédiée à la carabine laser et au tir à l’arc, encadrée par Albâtre Sports et loisirs.

Lieu à Bosville

Dates 7, 14, 21 et 28 juillet / 4, 11, 18, 25 août

Gratuit, sur réservation dès 8 ans. .

Bosville 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 57 93 20 sports@cote-albatre.com

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English : Activité sportive carabine laser et tir à l’arc

L’événement Activité sportive carabine laser et tir à l’arc Bosville a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre