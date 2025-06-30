Informations pratiques

Cany-Barville

Activité sportive Séance de Biathlon

Cany-Barville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Participez à une initiation au biathlon avec le pôle Albâtre Sport et loisirs.

Ne manquez pas cette occasion unique de découvrir le biathlon dans un cadre exceptionnel !

A partir de 10 ans.

>Dates 6, 20 et 27 août à Ingouville sur mer

13 août à Cany Barville

Gratuit. Réservation obligatoire . .

Cany-Barville 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 57 93 20 sports@cote-albatre.com

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English : Activité sportive Séance de Biathlon

L’événement Activité sportive Séance de Biathlon Cany-Barville a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre