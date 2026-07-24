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AGENDA · Ouainville

Activité sportives Séance d’athlétisme Ouainville

vendredi 28 août 2026 · Ouainville

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Ville
76450 Ouainville
Département
Seine-Maritime
Tarif

Ouainville

Activité sportives Séance d’athlétisme

Ouainville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28
fin : 2026-08-28

Date(s) :
2026-08-28

Le pôle Albâtre Sports et Loisirs vous propose une séance d’athlétisme à partir de 6 ans.
Lieu: Ouainville
Dates: 10, 24 , 31 juillet / 14, 21, 28 août
Activité gratuite, sur réservation.   .

Ouainville 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 57 93 20  sports@cote-albatre.com

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English : Activité sportives Séance d’athlétisme

L’événement Activité sportives Séance d’athlétisme Ouainville a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre

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