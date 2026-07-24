Activités sportives jeux de raquettes Ouainville
lundi 3 août 2026 · Ouainville
Informations pratiques
Ouainville
Activités sportives jeux de raquettes
Gymnase Ouainville Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03
fin : 2026-08-03
Date(s) :
2026-08-03
Envie de bouger cet été ?
Le pôle Albâtre Sport & Loisirs de la Côte d’Albâtre vous propose des animations gratuites autour des jeux de raquettes !
Dates les 3 et 17 août
Lieu Ouainville
À partir de 6 ans
Gratuit, sur réservation
Venez partager un moment sportif et convivial en famille ou entre amis ! .
Gymnase Ouainville 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 57 93 20 sports@cote-albatre.com
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English : Activités sportives jeux de raquettes
L’événement Activités sportives jeux de raquettes Ouainville a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre
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