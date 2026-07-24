Informations pratiques

Ouainville

Activités sportives jeux de raquettes

Gymnase Ouainville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03

fin : 2026-08-03

Date(s) :

2026-08-03

Envie de bouger cet été ?

Le pôle Albâtre Sport & Loisirs de la Côte d’Albâtre vous propose des animations gratuites autour des jeux de raquettes !

Dates les 3 et 17 août

Lieu Ouainville

À partir de 6 ans

Gratuit, sur réservation

Venez partager un moment sportif et convivial en famille ou entre amis ! .

Gymnase Ouainville 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 57 93 20 sports@cote-albatre.com

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English : Activités sportives jeux de raquettes

L’événement Activités sportives jeux de raquettes Ouainville a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre