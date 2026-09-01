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AGENDA · Tournus

 Activités à la ludothèque : Je dis jeu Rue Raymond Dorey Tournus

mardi 15 septembre 2026 · Rue Raymond Dorey · Tournus

Informations pratiques

Début
mardi 15 septembre 2026
Fin
mardi 15 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Rue Raymond Dorey
Adresse
Ludothèque de Tournus
Ville
71700 Tournus
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Gratuit Gratuit

Tournus

 Activités à la ludothèque : Je dis jeu

Rue Raymond Dorey Ludothèque de Tournus Tournus Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15 14:00:00
fin : 2026-09-15 17:00:00

Date(s) :
2026-09-15 2026-09-17 2026-12-17

Venez vous amuser seul ou accompagné et découvrir de nouveaux jeux de société proposés par l’équipe de la médiathèque.
Entrée libre Sans inscription, dans la limite des places disponible Adultes   .

Rue Raymond Dorey Ludothèque de Tournus Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 32 58 17 

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English :  Activités à la ludothèque : Je dis jeu

L’événement  Activités à la ludothèque : Je dis jeu Tournus a été mis à jour le 2026-08-18 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)

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