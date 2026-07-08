Rencontres de l’été avec le Père Binon de l’échec des pourparlers de paix de Camp David II jusqu’aujourd’hui Place de l’Abbaye Tournus
dimanche 30 août 2026 · Place de l'Abbaye · Tournus
Informations pratiques
Tournus
Rencontres de l’été avec le Père Binon de l’échec des pourparlers de paix de Camp David II jusqu’aujourd’hui
Place de l’Abbaye Abbaye Saint-Philibert Tournus Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 20:45:00
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-30
De l’échec des pourparlers de paix de Camp David ¬¬II (2000) jusqu’aujourd’hui.
Une situation qui semble bloquée et qui s’est encore aggravée depuis les évènements du 7 octobre 2023. .
Place de l’Abbaye Abbaye Saint-Philibert Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 51 03 76
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English : Rencontres de l’été avec le Père Binon de l’échec des pourparlers de paix de Camp David II jusqu’aujourd’hui
L’événement Rencontres de l’été avec le Père Binon de l’échec des pourparlers de paix de Camp David II jusqu’aujourd’hui Tournus a été mis à jour le 2026-06-27 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II
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