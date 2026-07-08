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Rencontres de l’été avec le Père Binon de l’échec des pourparlers de paix de Camp David II jusqu’aujourd’hui Place de l’Abbaye Tournus

dimanche 30 août 2026 · Place de l'Abbaye · Tournus

Informations pratiques

Début
dimanche 30 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Heure de début
20:45:00
Lieu
Place de l'Abbaye
Adresse
Abbaye Saint-Philibert
Ville
71700 Tournus
Département
Saône-et-Loire
Tarif

Tournus

Rencontres de l’été avec le Père Binon de l’échec des pourparlers de paix de Camp David II jusqu’aujourd’hui

Place de l’Abbaye Abbaye Saint-Philibert Tournus Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 20:45:00
fin : 2026-08-30

Date(s) :
2026-08-30

De l’échec des pourparlers de paix de Camp David ¬¬II (2000) jusqu’aujourd’hui.
Une situation qui semble bloquée et qui s’est encore aggravée depuis les évènements du 7 octobre 2023.   .

Place de l’Abbaye Abbaye Saint-Philibert Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 51 03 76 

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English : Rencontres de l’été avec le Père Binon de l’échec des pourparlers de paix de Camp David II jusqu’aujourd’hui

L’événement Rencontres de l’été avec le Père Binon de l’échec des pourparlers de paix de Camp David II jusqu’aujourd’hui Tournus a été mis à jour le 2026-06-27 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II

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