Rencontres de l’été avec le Père Binon de l’échec des pourparlers de paix de Camp David II jusqu’aujourd’hui Place de l’Abbaye Tournus

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Tournus

Rencontres de l’été avec le Père Binon de l’échec des pourparlers de paix de Camp David II jusqu’aujourd’hui

Place de l’Abbaye Abbaye Saint-Philibert Tournus Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 20:45:00

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

De l’échec des pourparlers de paix de Camp David ¬¬II (2000) jusqu’aujourd’hui.

Une situation qui semble bloquée et qui s’est encore aggravée depuis les évènements du 7 octobre 2023. .

Place de l’Abbaye Abbaye Saint-Philibert Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 51 03 76

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English : Rencontres de l’été avec le Père Binon de l’échec des pourparlers de paix de Camp David II jusqu’aujourd’hui

L’événement Rencontres de l’été avec le Père Binon de l’échec des pourparlers de paix de Camp David II jusqu’aujourd’hui Tournus a été mis à jour le 2026-06-27 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II