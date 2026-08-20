Fêtes de Saint-Philibert grand jeu de l’oie Place de l’abbaye Tournus
vendredi 21 août 2026 · Place de l'abbaye · Tournus
Informations pratiques
Tournus
Fêtes de Saint-Philibert grand jeu de l’oie
Place de l’abbaye Abbaye Saint-Philibert Tournus Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 16:00:00
fin : 2026-08-21 17:00:00
Date(s) :
2026-08-21
Fêtes de la Saint-Philibert Saint Philibert invite tous les enfants présents à Tournus à découvrir sa vie et l’Abbaye.
La paroisse Saint-Philibert en Tournugeois organise pour les enfants (seuls ou accompagnés de leurs parents) un grand jeu de l’oie.
Tous les participants recevrotn une bande dessinée décrivant la vie et l’oeuvre du saint.
Un goûter offert par la paroisse cloturera l’après-midi.
Animation sans réservation préablable. .
Place de l’abbaye Abbaye Saint-Philibert Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté paroisse.st.philibert@orange.fr
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English :
L’événement Fêtes de Saint-Philibert grand jeu de l’oie Tournus a été mis à jour le 2026-08-04 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II
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