Informations pratiques

Tournus

40 ans de Jazz en Herbe

Stade du Pas Fleury (ancien camping) Tournus Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-07

En 1986, trois musiciens de la région tournusienne, Daniel Pasquier, Jean-Michel Dubois et Jean-Pierre Chabridon, décidèrent de créer un stage de musique orienté vers le jazz et les musiques improvisées. L’objectif faire découvrir cet univers musical à des enfants et adolescents. Ainsi, depuis bientôt 40 ans, les stages ouverts aux 10-16 ans se succèdent chaque été.

Forts de cette histoire riche, nous organisons un événement exceptionnel pour fêter les 40 ans de Jazz en Herbe les 7, 8 et 9 août 2026 à Tournus.

Au programme

– 3 jours de concerts avec des groupes et fanfares composés de musicien·ne·s amateur·ice·s comme professionnel·le·s

– un orchestre XXL éphémère réunissant anciens et anciennes stagiaires qui jouera des morceaux composés pour l’occasion .

Stade du Pas Fleury (ancien camping) Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté jazzenherbe@gmail.com

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English : 40 ans de Jazz en Herbe

L’événement 40 ans de Jazz en Herbe Tournus a été mis à jour le 2026-07-15 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II