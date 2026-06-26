Rencontres de l’été avec le Père Binon la Terre Sainte durant la période musulmane Rue Gabriel Jeanton Tournus dimanche 26 juillet 2026.

Tournus

Rencontres de l’été avec le Père Binon la Terre Sainte durant la période musulmane

Rue Gabriel Jeanton Abbaye Saint-Philibert Tournus Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 20:45:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

La période musulmane (Omeyades, Abbassides, Fatimides, Ottomans). Les croisades et les royaumes latins. Albert et Jérusalem et le carmel.

Lieux L’esplanade des mosquées, Sainte Anne, Abu Gosh, le mont Carmel, Saint Jean d’Acre. .

Rue Gabriel Jeanton Abbaye Saint-Philibert Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 51 03 76

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English : Rencontres de l’été avec le Père Binon la Terre Sainte durant la période musulmane

L’événement Rencontres de l’été avec le Père Binon la Terre Sainte durant la période musulmane Tournus a été mis à jour le 2026-06-26 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II