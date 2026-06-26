Rencontres de l’été avec le Père Binon la Terre Sainte durant la période musulmane Rue Gabriel Jeanton Tournus
Rencontres de l’été avec le Père Binon la Terre Sainte durant la période musulmane Rue Gabriel Jeanton Tournus dimanche 26 juillet 2026.
Tournus
Rencontres de l’été avec le Père Binon la Terre Sainte durant la période musulmane
Rue Gabriel Jeanton Abbaye Saint-Philibert Tournus Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 20:45:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
La période musulmane (Omeyades, Abbassides, Fatimides, Ottomans). Les croisades et les royaumes latins. Albert et Jérusalem et le carmel.
Lieux L’esplanade des mosquées, Sainte Anne, Abu Gosh, le mont Carmel, Saint Jean d’Acre. .
Rue Gabriel Jeanton Abbaye Saint-Philibert Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 51 03 76
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English : Rencontres de l’été avec le Père Binon la Terre Sainte durant la période musulmane
L’événement Rencontres de l’été avec le Père Binon la Terre Sainte durant la période musulmane Tournus a été mis à jour le 2026-06-26 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II
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