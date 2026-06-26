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Rencontres de l’été avec le Père Binon la Terre Sainte durant la période musulmane Rue Gabriel Jeanton Tournus

Rencontres de l’été avec le Père Binon la Terre Sainte durant la période musulmane Rue Gabriel Jeanton Tournus dimanche 26 juillet 2026.

Lieu
Rue Gabriel Jeanton
Adresse
Abbaye Saint-Philibert
Ville
71700 Tournus
Département
Saône-et-Loire
Début
dimanche 26 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Heure de début
20:45:00
Tarif
Gratuit Gratuit

Tournus

Rencontres de l’été avec le Père Binon la Terre Sainte durant la période musulmane

Rue Gabriel Jeanton Abbaye Saint-Philibert Tournus Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 20:45:00
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-26

La période musulmane (Omeyades, Abbassides, Fatimides, Ottomans). Les croisades et les royaumes latins. Albert et Jérusalem et le carmel.
Lieux L’esplanade des mosquées, Sainte Anne, Abu Gosh, le mont Carmel, Saint Jean d’Acre.   .

Rue Gabriel Jeanton Abbaye Saint-Philibert Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 51 03 76 

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English : Rencontres de l’été avec le Père Binon la Terre Sainte durant la période musulmane

L’événement Rencontres de l’été avec le Père Binon la Terre Sainte durant la période musulmane Tournus a été mis à jour le 2026-06-26 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II

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