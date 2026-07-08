Rencontres de l’été avec le Père Binon La Terre Sainte au 19° et la naissance du mouvement sioniste place de l’Abbaye Tournus
dimanche 2 août 2026 · place de l'Abbaye · Tournus
Informations pratiques
Tournus
Rencontres de l’été avec le Père Binon La Terre Sainte au 19° et la naissance du mouvement sioniste
place de l’Abbaye Abbaye Saint-Philibert Tournus Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 20:45:00
fin : 2026-08-02 21:45:00
Date(s) :
2026-08-02
Au XIX° siècle restauration du patriarcat latin de Jérusalem, les frères Ratisbone et les sœurs de Sion, les chevaliers du Saint Sépulcre, l’œuvre d’Orient, les grands pèlerinages, l’école biblique, le carmel du Pater, les clarisses de Nazareth… et, à la fin du siècle, le mouvement sioniste Théodore Herzl, le congrès de Bâle (1897), les Kibboutz, Balfour, le mandat Britannique.
Lieux Le Lithostrotos Tel Aviv (1909). .
place de l’Abbaye Abbaye Saint-Philibert Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 51 03 76
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English : Rencontres de l’été avec le Père Binon La Terre Sainte au 19° et la naissance du mouvement sioniste
L’événement Rencontres de l’été avec le Père Binon La Terre Sainte au 19° et la naissance du mouvement sioniste Tournus a été mis à jour le 2026-06-27 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II
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