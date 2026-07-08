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Rencontres de l’été avec le Père Binon La Terre Sainte au 19° et la naissance du mouvement sioniste place de l’Abbaye Tournus

dimanche 2 août 2026 · place de l'Abbaye · Tournus

Informations pratiques

Début
dimanche 2 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Heure de début
20:45:00
Lieu
place de l'Abbaye
Adresse
Abbaye Saint-Philibert
Ville
71700 Tournus
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Gratuit Gratuit

Tournus

Rencontres de l’été avec le Père Binon La Terre Sainte au 19° et la naissance du mouvement sioniste

place de l’Abbaye Abbaye Saint-Philibert Tournus Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 20:45:00
fin : 2026-08-02 21:45:00

Date(s) :
2026-08-02

Au XIX° siècle restauration du patriarcat latin de Jérusalem, les frères Ratisbone et les sœurs de Sion, les chevaliers du Saint Sépulcre, l’œuvre d’Orient, les grands pèlerinages, l’école biblique, le carmel du Pater, les clarisses de Nazareth… et, à la fin du siècle, le mouvement sioniste Théodore Herzl, le congrès de Bâle (1897), les Kibboutz, Balfour, le mandat Britannique.
Lieux Le Lithostrotos Tel Aviv (1909).   .

place de l’Abbaye Abbaye Saint-Philibert Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 51 03 76 

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English : Rencontres de l’été avec le Père Binon La Terre Sainte au 19° et la naissance du mouvement sioniste

L’événement Rencontres de l’été avec le Père Binon La Terre Sainte au 19° et la naissance du mouvement sioniste Tournus a été mis à jour le 2026-06-27 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II

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