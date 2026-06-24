Rencontres de l’été avec le Père Binon Les débuts de l’Eglise en Terre Sainte. Place de l’abbaye Tournus

Informations pratiques

Tournus

Rencontres de l’été avec le Père Binon Les débuts de l’Eglise en Terre Sainte.

Place de l’abbaye Abbaye Saint-Philibert Tournus Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 20:45:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

La seconde révolte. Hadrien. Aelia Capitolina, la Palestine . Le monachisme Saint Jérôme, les premiers pèlerins Hélène, Ethérie, le pèlerin de Bordeaux.

Lieux Nazareth, Bethléem, l’Anastasis. .

Place de l’abbaye Abbaye Saint-Philibert Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 51 03 76

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English : Rencontres de l’été avec le Père Binon Les débuts de l’Eglise en Terre Sainte.

L’événement Rencontres de l’été avec le Père Binon Les débuts de l’Eglise en Terre Sainte. Tournus a été mis à jour le 2026-06-24 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II