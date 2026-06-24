Rencontres de l’été avec le Père Binon Les débuts de l’Eglise en Terre Sainte. Place de l’abbaye Tournus
dimanche 19 juillet 2026 · Place de l'abbaye · Tournus
Informations pratiques
Tournus
Rencontres de l’été avec le Père Binon Les débuts de l’Eglise en Terre Sainte.
Place de l’abbaye Abbaye Saint-Philibert Tournus Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 20:45:00
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
La seconde révolte. Hadrien. Aelia Capitolina, la Palestine . Le monachisme Saint Jérôme, les premiers pèlerins Hélène, Ethérie, le pèlerin de Bordeaux.
Lieux Nazareth, Bethléem, l’Anastasis. .
Place de l’abbaye Abbaye Saint-Philibert Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 51 03 76
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English : Rencontres de l’été avec le Père Binon Les débuts de l’Eglise en Terre Sainte.
L’événement Rencontres de l’été avec le Père Binon Les débuts de l’Eglise en Terre Sainte. Tournus a été mis à jour le 2026-06-24 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II
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