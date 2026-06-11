Tournus

JEUDIS DE L’ÉTÉ Concert de Salamandre Rock

Place de l’Hôtel de Ville Tournus Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 20:00:00

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

Les Jeudis de l’été , organisés par la Commune de Tournus, sont de retour !

Rendez-vous au pied de la mairie pour une soirée placée sous le signe de l’énergie et de la convivialité. Salamandre Rock, c’est un rock festif, artisanal et cuivré qui ne laisse personne indifférent. Entre compositions originales aux textes ciselés et reprises cultes revisitées (Mano Negra, Louise Attaque, Rolling Stones…), le groupe mélange chanson française et riffs électriques à la sauce trompette.

Réputés pour leur humour et leur interactivité, ils transforment chaque concert en un moment de partage unique. Préparez-vous à chanter, danser et vibrer avec eux !

Concert organisé par la Ville de Tournus en partenariat avec les bars de l’Hôtel de Ville et des Arcades

Buvette et petite restauration sur place dès 19h, concert à 20h .

Place de l’Hôtel de Ville Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 03 20

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : JEUDIS DE L’ÉTÉ Concert de Salamandre Rock

L’événement JEUDIS DE L’ÉTÉ Concert de Salamandre Rock Tournus a été mis à jour le 2026-06-11 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)