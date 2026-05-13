Visite à deux voix Autour du patrimoine textile de l’Hôtel-Dieu et de l’exposition TEXTILES SACRÉS… SACRÉS TEXTILES ! Hôtel-Dieu Tournus

Tournus

Visite à deux voix Autour du patrimoine textile de l’Hôtel-Dieu et de l’exposition TEXTILES SACRÉS… SACRÉS TEXTILES !

Hôtel-Dieu 21 Rue de l’Hôpital Tournus Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 15:00:00

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

Visite à deux voix Autour du patrimoine textile de l’hôtel-Dieu et de l’exposition TEXTILES SACRÉS… SACRÉS TEXTILES !

Avec Audrey Loisy et Amarante Puget de l’hôtel-Dieu de Tournus

Quels sont les enjeux de la conservation de collections textiles ? Comment les exposer ?

Rendez-vous à l’hôtel-Dieu de Tournus Gratuit Réservation obligatoire au 03.85.27.03.30 .

Hôtel-Dieu 21 Rue de l’Hôpital Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 03 30

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English : Visite à deux voix Autour du patrimoine textile de l’Hôtel-Dieu et de l’exposition TEXTILES SACRÉS… SACRÉS TEXTILES !

L’événement Visite à deux voix Autour du patrimoine textile de l’Hôtel-Dieu et de l’exposition TEXTILES SACRÉS… SACRÉS TEXTILES ! Tournus a été mis à jour le 2026-05-13 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)