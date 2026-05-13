Visite à deux voix Autour du patrimoine textile de l’Hôtel-Dieu et de l’exposition TEXTILES SACRÉS… SACRÉS TEXTILES ! Hôtel-Dieu Tournus
Visite à deux voix Autour du patrimoine textile de l’Hôtel-Dieu et de l’exposition TEXTILES SACRÉS… SACRÉS TEXTILES ! Hôtel-Dieu Tournus jeudi 9 juillet 2026.
Tournus
Visite à deux voix Autour du patrimoine textile de l’Hôtel-Dieu et de l’exposition TEXTILES SACRÉS… SACRÉS TEXTILES !
Hôtel-Dieu 21 Rue de l’Hôpital Tournus Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 15:00:00
fin : 2026-07-09
Date(s) :
2026-07-09
Visite à deux voix Autour du patrimoine textile de l’hôtel-Dieu et de l’exposition TEXTILES SACRÉS… SACRÉS TEXTILES !
Avec Audrey Loisy et Amarante Puget de l’hôtel-Dieu de Tournus
Quels sont les enjeux de la conservation de collections textiles ? Comment les exposer ?
Rendez-vous à l’hôtel-Dieu de Tournus Gratuit Réservation obligatoire au 03.85.27.03.30 .
Hôtel-Dieu 21 Rue de l’Hôpital Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 03 30
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English : Visite à deux voix Autour du patrimoine textile de l’Hôtel-Dieu et de l’exposition TEXTILES SACRÉS… SACRÉS TEXTILES !
L’événement Visite à deux voix Autour du patrimoine textile de l’Hôtel-Dieu et de l’exposition TEXTILES SACRÉS… SACRÉS TEXTILES ! Tournus a été mis à jour le 2026-05-13 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)
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