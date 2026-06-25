Plongée à l’Espace Aquatique Espace Aquatique de Tournus Tournus
vendredi 10 juillet 2026 · Espace Aquatique de Tournus · Tournus
Informations pratiques
Tournus
Plongée à l’Espace Aquatique
Espace Aquatique de Tournus 12 Rue des Canes Tournus Saône-et-Loire
Tarif : 4 – 4 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 17:30:00
fin : 2026-07-10 19:00:00
Date(s) :
2026-07-10 2026-08-21
Découvrez les joies de la plongée avec nos séances encadrées par des professionnels.
Horaires de 17h30 à 19h.
A partir de 8 ans (accompagné d’un parent au moment du baptême). .
Espace Aquatique de Tournus 12 Rue des Canes Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 51 05 56 accueil@ccmt71.fr
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English : Plongée à l’Espace Aquatique
L’événement Plongée à l’Espace Aquatique Tournus a été mis à jour le 2026-06-25 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II
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