Plongée à l’Espace Aquatique Espace Aquatique de Tournus Tournus

Informations pratiques

Tournus

Plongée à l’Espace Aquatique

Espace Aquatique de Tournus 12 Rue des Canes Tournus Saône-et-Loire

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 17:30:00

fin : 2026-07-10 19:00:00

Date(s) :

2026-07-10 2026-08-21

Découvrez les joies de la plongée avec nos séances encadrées par des professionnels.

Horaires de 17h30 à 19h.

A partir de 8 ans (accompagné d’un parent au moment du baptême). .

Espace Aquatique de Tournus 12 Rue des Canes Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 51 05 56 accueil@ccmt71.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Plongée à l’Espace Aquatique

L’événement Plongée à l’Espace Aquatique Tournus a été mis à jour le 2026-06-25 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II