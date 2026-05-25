festival harmonia Tournus
festival harmonia Tournus samedi 4 juillet 2026.
Tournus
festival harmonia
les arcades tournus Tournus Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 10:00:00
fin : 2026-07-04 12:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Festival Harmonia .
les arcades tournus Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 78 72 98 89 emilie.aujas@outlook.com
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English : festival harmonia
L’événement festival harmonia Tournus a été mis à jour le 2026-05-25 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II
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