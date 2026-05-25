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festival harmonia Tournus

festival harmonia Tournus samedi 4 juillet 2026.

Adresse : les arcades tournus

Ville : 71700 Tournus

Département : Saône-et-Loire

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Tournus

festival harmonia

les arcades tournus Tournus Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 10:00:00
fin : 2026-07-04 12:00:00

Date(s) :
2026-07-04

Festival Harmonia   .

les arcades tournus Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 78 72 98 89  emilie.aujas@outlook.com

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English : festival harmonia

L’événement festival harmonia Tournus a été mis à jour le 2026-05-25 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II

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