Conférence De quoi les Grandes Chroniques de France sont-elles le nom ? Métamorphoses d’une histoire à succès du Moyen Âge à nos jours Tournus samedi 20 juin 2026.

Tournus

Conférence De quoi les Grandes Chroniques de France sont-elles le nom ? Métamorphoses d’une histoire à succès du Moyen Âge à nos jours

Palais de Justice de Tournus (salle 15) Tournus Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 17:30:00

fin : 2026-06-20 19:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Immense succès de l’historiographie médiévale en français, les Grandes Chroniques de France, initiées à l’abbaye de Saint-Denis dans le troisième quart du XIIIe siècle, sont encore conservées par une centaine de manuscrits antérieurs au milieu du XVIe siècle. Véritable matrice d’une certaine idée de la France, elles ont en outre informé une tradition longue et féconde de réécritures et de compilations qui ont popularisé et normalisé leur récit partisan, qui faisait de la couronne des lys le fil rouge d’une histoire inexorablement dynastique, et de l’abbaye de Saint-Denis le centre de gravité historiographique et spirituel d’un royaume confié à sa charge.

Redécouvertes à partir du XVIIIe siècle et au cœur de recherches historiques, littéraires et artistiques depuis lors, elles ont justifié bien des interprétations mémoire de la royauté en France, instrument de la propagande capétienne, reflet d’un embryon de culture nationale, signe de reconnaissance d’une coterie bibliophile, etc.

La présente conférence est l’occasion de se départir, autant que faire ce peut, de semblables grilles de lecture et de s’approcher au plus près des Grandes Chroniques de France telles que le Moyen Âge nous les a effectivement livrées un texte lu pour des motifs parfois inconciliables dans des manuscrits destinés à des usages spécifiques. .

Palais de Justice de Tournus (salle 15) Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté cier.tournus@gmail.com

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L’événement Conférence De quoi les Grandes Chroniques de France sont-elles le nom ? Métamorphoses d’une histoire à succès du Moyen Âge à nos jours Tournus a été mis à jour le 2026-06-11 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II