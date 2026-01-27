Balade en gyropodes_Tournus quai de la marine Tournus

Balade en gyropodes_Tournus

quai de la marine Maison des berges Tournus Saône-et-Loire

Tarif : 42 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 10:30:00

fin : 2026-07-23 12:15:00

Date(s) :

2026-07-01 2026-07-02 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-29 2026-07-30 2026-08-05 2026-08-06 2026-08-12 2026-08-13 2026-08-19 2026-08-20 2026-08-26 2026-08-27

Au départ de Tournus, embarquez pour une balade en gyropode d’1h30 sur une boucle accessible et pleine de charme. Entre chemins paisibles, points de vue sur la vallée de la Saône et traversées de villages typiques, cette sortie offre une découverte ludique et originale. Accompagné par un guide, glissez sans effort à travers une campagne authentique, idéale pour profiter du grand air et admirer les paysages qui entourent la cité abbatiale. .

quai de la marine Maison des berges Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 00 20 contact@tournus-tourisme.com

