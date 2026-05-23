Soirée Côte de bœuf au brasero D906 Tournus

Tournus

Soirée Côte de bœuf au brasero

D906 Cave des Vignerons de Mancey Tournus Saône-et-Loire

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Uniquement le samedi 20 Juin !

Retrouvez nous dans une ambiance festive autour du feu !

Découvrez notre menu complet autour d’une côte de bœuf maturée de 350g minimum accompagné de frites et d’une glace artisanale en dessert

Le tarif ne comprend pas les boissons.

Différents vins de la coopérative ainsi que de nos vignerons partenaires seront à la vente afin de tester les meilleurs mets & vins .

D906 Cave des Vignerons de Mancey Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 51 71 62 contact@cave-mancey.com

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English : Soirée Côte de bœuf au brasero

L’événement Soirée Côte de bœuf au brasero Tournus a été mis à jour le 2026-05-23 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne