Soirée Côte de bœuf au brasero D906 Tournus
Soirée Côte de bœuf au brasero D906 Tournus samedi 20 juin 2026.
Tournus
Soirée Côte de bœuf au brasero
D906 Cave des Vignerons de Mancey Tournus Saône-et-Loire
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Uniquement le samedi 20 Juin !
Retrouvez nous dans une ambiance festive autour du feu !
Découvrez notre menu complet autour d’une côte de bœuf maturée de 350g minimum accompagné de frites et d’une glace artisanale en dessert
Le tarif ne comprend pas les boissons.
Différents vins de la coopérative ainsi que de nos vignerons partenaires seront à la vente afin de tester les meilleurs mets & vins .
D906 Cave des Vignerons de Mancey Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 51 71 62 contact@cave-mancey.com
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English : Soirée Côte de bœuf au brasero
L’événement Soirée Côte de bœuf au brasero Tournus a été mis à jour le 2026-05-23 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne
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