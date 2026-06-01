Projection du film Les Virtuoses Cinéma La Palette Auditorium de l’Hôtel-Dieu Tournus vendredi 19 juin 2026.

Tournus

Projection du film Les Virtuoses

Cinéma La Palette Auditorium de l’Hôtel-Dieu 21 rue de l’Hôpital Tournus Saône-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 20:30:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Venez redécouvrir ou découvrir le film Les Virtuoses (en VOST) racontant les difficultés rencontrées par les membres de la fanfare d’une petite ville minière anglaise. Cette séance sera l’occasion de présenter le travail mené autour des deux bannières de l’Harmonie de Tournus, datées du XIXe siècle, et de distribuer un nouveau dépliant sur le sujet ! .

Cinéma La Palette Auditorium de l’Hôtel-Dieu 21 rue de l’Hôpital Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

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English : Projection du film Les Virtuoses

L’événement Projection du film Les Virtuoses Tournus a été mis à jour le 2026-06-08 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)