Projection du film Les Virtuoses Cinéma La Palette Auditorium de l’Hôtel-Dieu Tournus
Projection du film Les Virtuoses Cinéma La Palette Auditorium de l’Hôtel-Dieu Tournus vendredi 19 juin 2026.
Tournus
Projection du film Les Virtuoses
Cinéma La Palette Auditorium de l’Hôtel-Dieu 21 rue de l’Hôpital Tournus Saône-et-Loire
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 20:30:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Venez redécouvrir ou découvrir le film Les Virtuoses (en VOST) racontant les difficultés rencontrées par les membres de la fanfare d’une petite ville minière anglaise. Cette séance sera l’occasion de présenter le travail mené autour des deux bannières de l’Harmonie de Tournus, datées du XIXe siècle, et de distribuer un nouveau dépliant sur le sujet ! .
Cinéma La Palette Auditorium de l’Hôtel-Dieu 21 rue de l’Hôpital Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
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English : Projection du film Les Virtuoses
L’événement Projection du film Les Virtuoses Tournus a été mis à jour le 2026-06-08 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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