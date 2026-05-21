Concert des Baladins du Tournugeois Zone du PAs Fleury Tournus

Tournus

Concert des Baladins du Tournugeois

Zone du PAs Fleury Salle des Arcades Tournus Saône-et-Loire

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 20:30:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Concert partagé avec la chorale du Collège En Bagatelle sous la conduite de Madame Lévisse professeure d ‘éducation musicale. Lors de cette belle rencontre inter-générationnelle, vous aurez le plaisir d ‘entendre en première partie les 15 jeunes collégiens qui participeront aux rencontres inter-chorales du Festival académique de chant choral et partageront la scène pour la première fois avec la chorale des Baladins composée d ‘une cinquantaine de choristes, accompagnés par un orchestre avec des chants récents dont des grands succès comme la grenade, j ‘ai demandé à la lune, on écrit sur les murs, l ‘envie d ‘aimer ou encore ma liberté de penser etc. .

Zone du PAs Fleury Salle des Arcades Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

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English : Concert des Baladins du Tournugeois

L’événement Concert des Baladins du Tournugeois Tournus a été mis à jour le 2026-05-21 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II