Concert des Baladins du Tournugeois Zone du PAs Fleury Tournus
Concert des Baladins du Tournugeois Zone du PAs Fleury Tournus samedi 13 juin 2026.
Tournus
Concert des Baladins du Tournugeois
Zone du PAs Fleury Salle des Arcades Tournus Saône-et-Loire
Tarif : 13 – 13 – 13 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 20:30:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Concert partagé avec la chorale du Collège En Bagatelle sous la conduite de Madame Lévisse professeure d ‘éducation musicale. Lors de cette belle rencontre inter-générationnelle, vous aurez le plaisir d ‘entendre en première partie les 15 jeunes collégiens qui participeront aux rencontres inter-chorales du Festival académique de chant choral et partageront la scène pour la première fois avec la chorale des Baladins composée d ‘une cinquantaine de choristes, accompagnés par un orchestre avec des chants récents dont des grands succès comme la grenade, j ‘ai demandé à la lune, on écrit sur les murs, l ‘envie d ‘aimer ou encore ma liberté de penser etc. .
Zone du PAs Fleury Salle des Arcades Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
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English : Concert des Baladins du Tournugeois
L’événement Concert des Baladins du Tournugeois Tournus a été mis à jour le 2026-05-21 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II
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