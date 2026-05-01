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ZIG ZAG VELOS fête ses 20 ans! zig zag vélos Tournus

ZIG ZAG VELOS fête ses 20 ans! zig zag vélos Tournus samedi 30 mai 2026.

Lieu : zig zag vélos

Adresse : Pas Fleury

Ville : 71700 Tournus

Département : Saône-et-Loire

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Tournus

ZIG ZAG VELOS fête ses 20 ans!

zig zag vélos Pas Fleury Tournus Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 09:00:00
fin : 2026-05-30 19:00:00

Date(s) :
2026-05-30

ZIGZAG vélo fête ses 20 ans !
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Une journée conviviale, du vélo, des surprises… on vous attend nombreux !   .

zig zag vélos Pas Fleury Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté   contact@zigzagvelos.com

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English : ZIG ZAG VELOS fête ses 20 ans!

L’événement ZIG ZAG VELOS fête ses 20 ans! Tournus a été mis à jour le 2026-05-21 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II

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