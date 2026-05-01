ZIG ZAG VELOS fête ses 20 ans! zig zag vélos Tournus
ZIG ZAG VELOS fête ses 20 ans! zig zag vélos Tournus samedi 30 mai 2026.
Tournus
ZIG ZAG VELOS fête ses 20 ans!
zig zag vélos Pas Fleury Tournus Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 09:00:00
fin : 2026-05-30 19:00:00
Date(s) :
2026-05-30
ZIGZAG vélo fête ses 20 ans !
Venez célébrer avec nous cet anniversaire exceptionnel ! Au programme Essais de vélos, promotions sur les vélos & accessoires (du 26 au 30 mai), tombola avec 1 bon d’achat de 200€ à gagner, présentation des gammes 2026
Une journée conviviale, du vélo, des surprises… on vous attend nombreux ! .
zig zag vélos Pas Fleury Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté contact@zigzagvelos.com
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English : ZIG ZAG VELOS fête ses 20 ans!
L’événement ZIG ZAG VELOS fête ses 20 ans! Tournus a été mis à jour le 2026-05-21 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II
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