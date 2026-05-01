ZIG ZAG VELOS fête ses 20 ans! zig zag vélos Tournus

Tournus

ZIG ZAG VELOS fête ses 20 ans!

zig zag vélos Pas Fleury Tournus Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 09:00:00

fin : 2026-05-30 19:00:00

Date(s) :

2026-05-30

ZIGZAG vélo fête ses 20 ans !

Venez célébrer avec nous cet anniversaire exceptionnel ! Au programme Essais de vélos, promotions sur les vélos & accessoires (du 26 au 30 mai), tombola avec 1 bon d’achat de 200€ à gagner, présentation des gammes 2026

Une journée conviviale, du vélo, des surprises… on vous attend nombreux ! .

zig zag vélos Pas Fleury Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté contact@zigzagvelos.com

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English : ZIG ZAG VELOS fête ses 20 ans!

L’événement ZIG ZAG VELOS fête ses 20 ans! Tournus a été mis à jour le 2026-05-21 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II