Tournus

EXPO DES LOCAUX Collages, Couleurs and Co la 10ème Edition

LE CELLIER DES MOINES Place de l’Abbaye Tournus Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29

fin : 2026-06-02

Date(s) :

2026-05-29

Pour la 10ème Edition de l’EXPO DES LOCAUX, 7 COLLAGISTES, parmi 13 artistes de Saône et Loire présenteront leurs créations au Cellier des Moines, du 29 mai au 2 juin. Cette année l’exposition se nomme COLLAGES, COULEURS and CO .

LE CELLIER DES MOINES Place de l’Abbaye Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 82 22 76 25 claire.simonet2@free.fr

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English : EXPO DES LOCAUX Collages, Couleurs and Co la 10ème Edition

L’événement EXPO DES LOCAUX Collages, Couleurs and Co la 10ème Edition Tournus a été mis à jour le 2026-05-18 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II