EXPO DES LOCAUX Collages, Couleurs and Co la 10ème Edition Tournus
EXPO DES LOCAUX Collages, Couleurs and Co la 10ème Edition Tournus vendredi 29 mai 2026.
Tournus
EXPO DES LOCAUX Collages, Couleurs and Co la 10ème Edition
LE CELLIER DES MOINES Place de l’Abbaye Tournus Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29
fin : 2026-06-02
Date(s) :
2026-05-29
Pour la 10ème Edition de l’EXPO DES LOCAUX, 7 COLLAGISTES, parmi 13 artistes de Saône et Loire présenteront leurs créations au Cellier des Moines, du 29 mai au 2 juin. Cette année l’exposition se nomme COLLAGES, COULEURS and CO .
LE CELLIER DES MOINES Place de l’Abbaye Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 82 22 76 25 claire.simonet2@free.fr
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English : EXPO DES LOCAUX Collages, Couleurs and Co la 10ème Edition
L’événement EXPO DES LOCAUX Collages, Couleurs and Co la 10ème Edition Tournus a été mis à jour le 2026-05-18 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II
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