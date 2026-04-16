BOURSE AUX VELOS D’OCCASION Tournus
BOURSE AUX VELOS D’OCCASION Tournus dimanche 31 mai 2026.
Tournus
BOURSE AUX VELOS D’OCCASION
Quai du midi Tournus Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 10:00:00
fin : 2026-05-31 15:00:00
Date(s) :
2026-05-31
Qui n’a pas un vélo inutilisé dans son garage?
BOURSE AUX VELOS D’OCCASION et MINI RALLYE
Quai du midi à TOURNUS
VENDEZ à partir de 9h
ACHETEZ de 10 à15h
Participation 5€ mini et 10% du prix par vélo
Buvette, manège enfant et mini-rallye à vélo ou à pied
pour tous, 5km dans Tournus avec lots à gagner .
Quai du midi Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 79 98 48 08 philippe.clement07@orange.fr
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English : BOURSE AUX VELOS D’OCCASION
L’événement BOURSE AUX VELOS D’OCCASION Tournus a été mis à jour le 2026-04-16 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II
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