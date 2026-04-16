Tournus

BOURSE AUX VELOS D’OCCASION

Quai du midi Tournus Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 10:00:00

fin : 2026-05-31 15:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Qui n’a pas un vélo inutilisé dans son garage?

BOURSE AUX VELOS D’OCCASION et MINI RALLYE

Quai du midi à TOURNUS

VENDEZ à partir de 9h

ACHETEZ de 10 à15h

Participation 5€ mini et 10% du prix par vélo

Buvette, manège enfant et mini-rallye à vélo ou à pied

pour tous, 5km dans Tournus avec lots à gagner .

Quai du midi Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 79 98 48 08 philippe.clement07@orange.fr

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English : BOURSE AUX VELOS D’OCCASION

L’événement BOURSE AUX VELOS D’OCCASION Tournus a été mis à jour le 2026-04-16 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II