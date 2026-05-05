Les Festives des Jardins de la Saône Rive gauche Tournus
Les Festives des Jardins de la Saône Rive gauche Tournus samedi 6 juin 2026.
Tournus
Les Festives des Jardins de la Saône
Rive gauche Les jardins de la Saône Tournus Saône-et-Loire
Tarif : 48 – 48 – 48 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 19:00:00
fin : 2026-06-06 23:30:00
Date(s) :
2026-06-06 2026-07-11 2026-08-01
Les Festives des Jardins de la Saône vous invitent à vivre des soirées estivales conviviales au bord de l’eau, à Tournus.
Rendez-vous les samedis 6 juin, 11 juillet et 1er août dès 19h pour un moment festif et gourmand. Au programme un dîner raffiné en 6 plats accompagné de dégustations, dans une ambiance chaleureuse.
Profitez d’un cadre enchanteur avec vue sur la Saône, entre guirlandes lumineuses et coucher de soleil. La soirée se prolonge en musique avec un repas dansant pour partager un moment inoubliable. .
Rive gauche Les jardins de la Saône Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 69 75 90 56
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English : Les Festives des Jardins de la Saône
L’événement Les Festives des Jardins de la Saône Tournus a été mis à jour le 2026-05-05 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II
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