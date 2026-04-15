BROCANTE VIDE GRENIER FOIRE AUX PUCES DU COMITE DES FÊTES DE TOURNUS Stade du Pas Fleury Tournus
BROCANTE VIDE GRENIER FOIRE AUX PUCES DU COMITE DES FÊTES DE TOURNUS Stade du Pas Fleury Tournus dimanche 7 juin 2026.
Tournus
BROCANTE VIDE GRENIER FOIRE AUX PUCES DU COMITE DES FÊTES DE TOURNUS
Stade du Pas Fleury 10 Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny Tournus Saône-et-Loire
Tarif : 1 – 1 – 1 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 07:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-07
BROCANTE VIDE GRENIER FOIRE AUX PUCES
Organisé par le Comité des Fêtes de Tournus
le dimanche 7 juin 2026
Stade du Pas Fleury
Emplacement 10 €
Buffet Buvette
[Les Brocantes en Saône et Loire, Bourgogne et Limitrophe] .
Stade du Pas Fleury 10 Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 25 64 05 05
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English : BROCANTE VIDE GRENIER FOIRE AUX PUCES DU COMITE DES FÊTES DE TOURNUS
L’événement BROCANTE VIDE GRENIER FOIRE AUX PUCES DU COMITE DES FÊTES DE TOURNUS Tournus a été mis à jour le 2026-04-15 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)
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