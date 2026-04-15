BROCANTE VIDE GRENIER FOIRE AUX PUCES DU COMITE DES FÊTES DE TOURNUS Stade du Pas Fleury Tournus

Tournus

BROCANTE VIDE GRENIER FOIRE AUX PUCES DU COMITE DES FÊTES DE TOURNUS

Stade du Pas Fleury 10 Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny Tournus Saône-et-Loire

Tarif : 1 – 1 – 1 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 07:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07

BROCANTE VIDE GRENIER FOIRE AUX PUCES

Organisé par le Comité des Fêtes de Tournus

le dimanche 7 juin 2026

Stade du Pas Fleury

Emplacement 10 €

Buffet Buvette

[Les Brocantes en Saône et Loire, Bourgogne et Limitrophe] .

Stade du Pas Fleury 10 Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 25 64 05 05

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English : BROCANTE VIDE GRENIER FOIRE AUX PUCES DU COMITE DES FÊTES DE TOURNUS

L’événement BROCANTE VIDE GRENIER FOIRE AUX PUCES DU COMITE DES FÊTES DE TOURNUS Tournus a été mis à jour le 2026-04-15 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)