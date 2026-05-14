Activités à la ludothèque Je dis jeu ludothèque Tournus

Tournus

Activités à la ludothèque Je dis jeu

ludothèque Rue Raymond Dorey Tournus Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 14:00:00

fin : 2026-05-21 17:00:00

Date(s) :

2026-05-21

Venez vous amuser seul ou accompagné et découvrir de nouveaux jeux de société proposés par l’équipe de la médiathèque.

Entrée libre Adultes .

ludothèque Rue Raymond Dorey Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 57 76 33 20

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English : Activités à la ludothèque Je dis jeu

L’événement Activités à la ludothèque Je dis jeu Tournus a été mis à jour le 2026-05-09 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)