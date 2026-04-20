Orgue en ascension Place de l’Abbaye Tournus

Tournus

Orgue en ascension

Place de l’Abbaye Abbaye Saint Philibert Tournus Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 18:00:00

fin : 2026-05-17 19:30:00

Date(s) :

2026-05-14

17ème édition d’orgue en ascension à l’Abbaye Saint-Philibert. Au programme cette année Emmanuel Arakelian de St Maximin, Benjamin Alard de Paris, Pierre Saintsulpice de Mâcon et Gérard Goudet de Chalon et Tournus.

Jeudi L’opéra s’invite dans la musique d’orgue

Par Emmanuel ARAKÉLIAN

Organiste titulaire du Grand Orgue de la Basilique de St MAXIMIN (83)

Marin Marais, Marchand et Rameau s’inspirent de la musique de scène pour inviter la musique d’orgue dans les suites de danses et font admirablement sonner l’instrument. Sur des thèmes de la Passion et de Pâques, en passant par les opéras de Rameau, Emmanuel Arakélian livre quelques pages des plus lumineuses du grand siècle français.

Vendredi Jean-Philippe Rameau Organiste

Par Benjamin ALARD

Organiste titulaire du Grand Orgue de l’Église de Saint Louis-en-l’Île PARIS

C’est à travers des transcriptions qu’il a réalisées que Benjamin Alard nous fera découvrir Rameau organiste. Oui, Rameau fut organiste, il ne nous a cependant laissé aucune page pour cet instrument, ce que nous ne pouvons que regretter. Le style des Pièces de clavecin en Concert nous laisse imaginer comment Rameau pouvait improviser en dialogue à l’orgue, converser, jouer de concert mais aussi seul, ce que permet l’orgue à l’aide de ses différents plans et couleurs imitant les voix et les instruments.

Samedi Écho de danses et variations dans l’Allemagne d’hier et la France d’aujourd’hui

Par Pierre SAINT-SULPICE

Organiste des églises St Pierre et St Vincent MÂCON (71)

Pierre Saint-Sulpice nous entraîne dans les méandres de la danse et de ses variations. La musique a longtemps été fonctionnelle, au service soit du sacré soit du profane et régulièrement les deux imbriqués. C’est particulièrement le cas pour la danse et les mélodies populaires. Mais la simple répétition a ses limites et la variation d’un thème, d’abord improvisée puis écrite, a vite été le support du développement musical auquel l’écho a contribué.

Dimanche Paix !

Par Gérard GOUDET

Titulaire du Grand Orgue de la Cathédrale de Chalon et co-titulaire à l’Abbaye de Tournus

Notre monde est un monde où sévit le bruit fracas des armes et cris de leurs victimes, et cette rumeur qui monte comme d’une cour de récréation monstrueuse, faite de propos haineux, d’aigres disputes ou de querelles byzantines. Quelle réponse donner à ce vacarme, sinon celle de la musique, cette langue qui ignore les frontières et dont on a dit qu’elle pouvait adoucir les mœurs. Ce que propose Gérard Goudet dans son programme est une parole de paix, du moins un symbole il propose le calme, la méditation et cette gaieté, ce brin de légèreté qui nous ont tant fait défaut, à travers des œuvres de Pachelbel, Schumann (Clara et Robert), Clérambault, Bach/Vivaldi, Bédard, Padre da Bergamo.

On vous proposera à la sortie le CD Paix ! que Gérard Goudet vient d’enregistrer au profit de l’inscription des bâtiments abbatiaux au Patrimoine mondial de l’UNESCO.

Participation libre au frais. Retransmission sur écran. .

Place de l’Abbaye Abbaye Saint Philibert Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 00 20 contact@tournus-tourisme.com

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English : Orgue en ascension

L’événement Orgue en ascension Tournus a été mis à jour le 2026-04-15 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II