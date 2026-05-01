Opus71 présente le Requiem de Giuseppe Verdi Place de l’Abbaye Tournus
Opus71 présente le Requiem de Giuseppe Verdi Place de l’Abbaye Tournus dimanche 31 mai 2026.
Tournus
Opus71 présente le Requiem de Giuseppe Verdi
Place de l’Abbaye Abbatiale Saint-Philibert Tournus Saône-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 17:00:00
fin : 2026-05-31 19:00:00
Date(s) :
2026-05-31
Le Requiem de G. Verdi est une œuvre dramatique, puissante, et profondément expressive, mêlant la grandeur opératique à la solennité religieuse, et reste une pièce maîtresse du répertoire choral mondial.
Ce Requiem, œuvre musicale emblématique, est composée comme une messe funéraire pour quatre solistes, double chœur et orchestre. Il a été écrit en mémoire d’Alessandro Manzoni, une figure que Verdi admirait profondément, ce qui lui a valu aussi le nom de Manzoni Requiem.
À ses débuts, certains critiques ont trouvé le style de Verdi trop opératique pour une œuvre religieuse, mais l’œuvre a rapidement gagné en popularité.
Elle a été jouée dans plusieurs grandes salles européennes, notamment La Scala, et reste aujourd’hui l’un des œuvres chorales les plus fréquemment interprétées depuis Mozart. .
Place de l’Abbaye Abbatiale Saint-Philibert Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté opus71@sfr.fr
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English : Opus71 présente le Requiem de Giuseppe Verdi
L’événement Opus71 présente le Requiem de Giuseppe Verdi Tournus a été mis à jour le 2026-05-13 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)
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