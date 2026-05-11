FOIRE AUX PUCES VIDE GRENIER BROCANTE Tournus
FOIRE AUX PUCES VIDE GRENIER BROCANTE Tournus dimanche 7 juin 2026.
Tournus
FOIRE AUX PUCES VIDE GRENIER BROCANTE
Stade du Pas Fleury Tournus Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 06:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-07
FOIRE AUX PUCES VIDE GRENIER BROCANTE à Tournus !
Le Comité des Fêtes de Tournus vous donne rendez-vous pour une journée conviviale et pleine de bonnes affaires !
Dimanche 07 juin 2026
Stade du Pas Fleury
De 6h à 18h
Venez chiner, vendre, échanger et partager un bon moment en famille ou entre amis !
Tarifs
• Visiteurs 1€
• Exposants 10€ par véhicule
Buvette et petite restauration sur place pour vous régaler toute la journée !
Renseignements & réservations
06 25 64 05 05
06 72 94 42 90 .
Stade du Pas Fleury Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 51 26 53 comitedesfetes.tournus@orange.fr
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English : FOIRE AUX PUCES VIDE GRENIER BROCANTE
L’événement FOIRE AUX PUCES VIDE GRENIER BROCANTE Tournus a été mis à jour le 2026-05-11 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II
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