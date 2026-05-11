Tournus

FOIRE AUX PUCES VIDE GRENIER BROCANTE

Stade du Pas Fleury Tournus Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 06:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07

FOIRE AUX PUCES VIDE GRENIER BROCANTE à Tournus !

Le Comité des Fêtes de Tournus vous donne rendez-vous pour une journée conviviale et pleine de bonnes affaires !

Dimanche 07 juin 2026

Stade du Pas Fleury

De 6h à 18h

Venez chiner, vendre, échanger et partager un bon moment en famille ou entre amis !

Tarifs

• Visiteurs 1€

• Exposants 10€ par véhicule

Buvette et petite restauration sur place pour vous régaler toute la journée !

Renseignements & réservations

06 25 64 05 05

06 72 94 42 90 .

Stade du Pas Fleury Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 51 26 53 comitedesfetes.tournus@orange.fr

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English : FOIRE AUX PUCES VIDE GRENIER BROCANTE

L’événement FOIRE AUX PUCES VIDE GRENIER BROCANTE Tournus a été mis à jour le 2026-05-11 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II