Fête de la Musique Rue fénelon Tournus
Fête de la Musique Rue fénelon Tournus dimanche 21 juin 2026.
Tournus
Fête de la Musique
Rue fénelon Le 228 Cave épicurienne Tournus Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 12:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
À l’occasion de la Fête de la Musique, Le 228 Cave épicurienne à Tournus vous donne rendez-vous le dimanche 21 juin à partir de 12h pour une journée festive autour du vin, de la musique live et de la gastronomie locale.
Profitez d’un concert du groupe Les Sourdines à l’Huile dans une ambiance jazz conviviale et estivale, au cœur de Tournus, en Bourgogne du Sud.
Côté dégustation, découvrez une sélection de vins de Bourgogne à savourer sur place, accompagnés des spécialités du food truck C’est dans la Boîte. Terrasse, planches apéritives, figer food, bonne humeur et musique seront au rendez-vous pour célébrer l’arrivée de l’été.
Une idée de sortie idéale en Saône-et-Loire pour les amateurs de concerts, de vins bourguignons et d’événements conviviaux.
Réservation conseillée. .
Rue fénelon Le 228 Cave épicurienne Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 50 92 06 contact@le228-vins.fr
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English : Fête de la Musique
L’événement Fête de la Musique Tournus a été mis à jour le 2026-05-25 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II
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