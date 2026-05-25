Fête de la Musique Rue fénelon Tournus

Tournus

Fête de la Musique

Rue fénelon Le 228 Cave épicurienne Tournus Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 12:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

À l’occasion de la Fête de la Musique, Le 228 Cave épicurienne à Tournus vous donne rendez-vous le dimanche 21 juin à partir de 12h pour une journée festive autour du vin, de la musique live et de la gastronomie locale.

Profitez d’un concert du groupe Les Sourdines à l’Huile dans une ambiance jazz conviviale et estivale, au cœur de Tournus, en Bourgogne du Sud.

Côté dégustation, découvrez une sélection de vins de Bourgogne à savourer sur place, accompagnés des spécialités du food truck C’est dans la Boîte. Terrasse, planches apéritives, figer food, bonne humeur et musique seront au rendez-vous pour célébrer l’arrivée de l’été.

Une idée de sortie idéale en Saône-et-Loire pour les amateurs de concerts, de vins bourguignons et d’événements conviviaux.

Réservation conseillée. .

Rue fénelon Le 228 Cave épicurienne Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 50 92 06 contact@le228-vins.fr

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English : Fête de la Musique

L’événement Fête de la Musique Tournus a été mis à jour le 2026-05-25 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II