Soirée Mercredis Braseros & Animation Musicale Hôtel & SPA Les Sept Fontaines Tournus mercredi 24 juin 2026.
Hôtel & SPA Les Sept Fontaines 1 avenue de la Résistance Tournus Saône-et-Loire
Début : 2026-06-24 19:00:00
fin : 2026-08-26 23:00:00
2026-06-24
Pendant tout l’été et chaque mercredi, l’Hôtel Les Sept Fontaines vous accueille lors des soirées Mercredis Brasero !
A partir du dimanche 21 juin, retrouvez nous en terrasse
– Ambiance musicale
– Formule Brasero à 59 € entrée, plat viande, plat poisson et dessert
Et tous les mercredis du 24 juin 2026 au mercredi 26 aout 2026.
Réservations 03.85.36.06.06. ou contact@hotel-les7fontaines.com .
Hôtel & SPA Les Sept Fontaines 1 avenue de la Résistance Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 36 06 06 contact@hotel-les7fontaines.com
