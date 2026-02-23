Soirée Mercredis Braseros & Animation Musicale Hôtel & SPA Les Sept Fontaines Tournus

Soirée Mercredis Braseros & Animation Musicale

Hôtel & SPA Les Sept Fontaines 1 avenue de la Résistance Tournus Saône-et-Loire

Pendant tout l’été et chaque mercredi, l’Hôtel Les Sept Fontaines vous accueille lors des soirées Mercredis Brasero !

A partir du dimanche 21 juin, retrouvez nous en terrasse

– Ambiance musicale

– Formule Brasero à 59 € entrée, plat viande, plat poisson et dessert

Et tous les mercredis du 24 juin 2026 au mercredi 26 aout 2026.

Réservations 03.85.36.06.06. ou contact@hotel-les7fontaines.com .

