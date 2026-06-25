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Cap sur les Jeux ! Espace Aquatique de Tournus Tournus

samedi 4 juillet 2026 · Espace Aquatique de Tournus · Tournus

Informations pratiques

Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
samedi 4 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Espace Aquatique de Tournus
Adresse
12 Rue des Canes
Ville
71700 Tournus
Département
Saône-et-Loire
Tarif

Tournus

Cap sur les Jeux !

Espace Aquatique de Tournus 12 Rue des Canes Tournus Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 14:00:00
fin : 2026-07-04 19:00:00

Date(s) :
2026-07-04

On se retrouve pour un moment fun, en famille ou entre amis à Cap sur les Jeux !

Lieu Espace Aquatique de Tournus
Horaires De 14h à 19h
Tarif Entrée libre et gratuite

Au programme
– Parcours aquatique
– Water-polo
– Aquagym coloré
– Pédalos
– Stand de prévention Les gestes qui sauvent (Pompiers de Tournus)
– Présence de Radio Bresse
– Boum et machine à bulles (à partir de 18h)
– Cafétéria

Pour plus d’informations
Centre Social Intercommunal
1 Rue Chanay 71700 Tournus
03 85 27 04 40
accueil.chanay@tournus.fr   .

Espace Aquatique de Tournus 12 Rue des Canes Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 51 05 56  accueil@ccmt71.fr

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English : Cap sur les Jeux !

L’événement Cap sur les Jeux ! Tournus a été mis à jour le 2026-06-25 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II

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