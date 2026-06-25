Cap sur les Jeux ! Espace Aquatique de Tournus Tournus

Informations pratiques

Tournus

Cap sur les Jeux !

Espace Aquatique de Tournus 12 Rue des Canes Tournus Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 14:00:00

fin : 2026-07-04 19:00:00

Date(s) :

2026-07-04

On se retrouve pour un moment fun, en famille ou entre amis à Cap sur les Jeux !

Lieu Espace Aquatique de Tournus

Horaires De 14h à 19h

Tarif Entrée libre et gratuite

Au programme

– Parcours aquatique

– Water-polo

– Aquagym coloré

– Pédalos

– Stand de prévention Les gestes qui sauvent (Pompiers de Tournus)

– Présence de Radio Bresse

– Boum et machine à bulles (à partir de 18h)

– Cafétéria

Pour plus d’informations

Centre Social Intercommunal

1 Rue Chanay 71700 Tournus

03 85 27 04 40

accueil.chanay@tournus.fr .

Espace Aquatique de Tournus 12 Rue des Canes Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 51 05 56 accueil@ccmt71.fr

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English : Cap sur les Jeux !

L’événement Cap sur les Jeux ! Tournus a été mis à jour le 2026-06-25 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II