Brocante Vide-grenier du Club des Amis du Ballon Rond (Tournus) Stade du Pas Fleury Tournus
Brocante Vide-grenier du Club des Amis du Ballon Rond (Tournus) Stade du Pas Fleury Tournus dimanche 5 juillet 2026.
Brocante Vide-grenier du Club des Amis du Ballon Rond (Tournus)
Stade du Pas Fleury 10 Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny Tournus Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Brocante Vide-grenier Tournus
Dimanche 5 Juillet 2026
organisé par le Club des Amis du Ballon Rond
Stade du Pas Fleury (ancien camping)
Entrée 1 € par visiteur
10 € par véhicule sur site
[Les Brocantes en Saône et Loire, Bourgogne et limitrophe] .
Stade du Pas Fleury 10 Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 40 44 04
English : Brocante Vide-grenier du Club des Amis du Ballon Rond (Tournus)
L’événement Brocante Vide-grenier du Club des Amis du Ballon Rond (Tournus) Tournus a été mis à jour le 2025-12-05 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)