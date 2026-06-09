Tournus

CONCERT Tournus fête l’été avec le Krystal live band

Place Carnot Tournus Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 20:30:00

fin : 2026-07-04 23:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Tournus fête l’été avec le Krystal Live Band !

La Ville de Tournus vous donne rendez-vous en juillet pour une soirée festive et conviviale au cœur de la ville.

À partir de 20h30, la Place Carnot vibrera au rythme du Krystal Live Band, un collectif de musiciens professionnels reconnu pour son énergie communicative et son répertoire éclectique. Avec plus de 150 titres allant des grands classiques aux tubes actuels, le groupe revisite les styles qui font danser toutes les générations pop, rock, funk, disco, soul ou encore variété internationale.

Pour accompagner cette soirée musicale, l’UCIA proposera une buvette ainsi qu’une offre de petite restauration sur place.

En parallèle du concert, profitez également d’un marché d’artisans et de créateurs, organisé par l’Union des commerçants, l’occasion idéale de flâner dans les rues du centre-ville et de découvrir les savoir-faire locaux.

Entre musique live, artisanat, gourmandises et ambiance estivale, tous les ingrédients seront réunis pour célébrer l’été à Tournus.

Concert offert par la Commune de Tournus Place Carnot 20h30 .

Place Carnot Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 02 32

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English : CONCERT Tournus fête l’été avec le Krystal live band

L’événement CONCERT Tournus fête l’été avec le Krystal live band Tournus a été mis à jour le 2026-06-09 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)