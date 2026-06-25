Cap sur les Jeux ! Rue de l’Arc-en-Ciel Tournus
Cap sur les Jeux ! Rue de l’Arc-en-Ciel Tournus samedi 11 juillet 2026.
Tournus
Cap sur les Jeux !
Rue de l’Arc-en-Ciel Quartier des Sept Fontaines Tournus Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 15:30:00
fin : 2026-07-11 20:00:00
Date(s) :
2026-07-11
On se retrouve pour un moment fun, en famille ou entre amis à Cap sur les Jeux !
Lieu Quartier des Sept Fontaines à Tournus, Rue de l’Arc-en-Ciel
Horaires De 15h30 à 20h
Tarif Entrée libre et gratuite
Au programme
– Olympiades
– Kart à pédales
– Stand éco-responsable
– Le village des doudous (2-6 ans)
– Mur d’escalade
– Spectacle Cirque Pépin C’est peut-être… (à 18h30)
– Buvette
Pour plus d’informations
Centre Social Intercommunal
1 Rue Chanay 71700 Tournus
03 85 27 04 40
accueil.chanay@tournus.fr .
Rue de l’Arc-en-Ciel Quartier des Sept Fontaines Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 51 05 56 accueil@ccmt71.fr
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English : Cap sur les Jeux !
L’événement Cap sur les Jeux ! Tournus a été mis à jour le 2026-06-25 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II
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