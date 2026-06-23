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AGENDA · Tournus

JEUDIS DE L’ÉTÉ Concert de FOR MARS D906 &, En Velnoux Tournus

jeudi 23 juillet 2026 · D906 &, En Velnoux · Tournus

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
D906 &, En Velnoux
Adresse
Cave de Mancey
Ville
71700 Tournus
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Gratuit Gratuit

Tournus

JEUDIS DE L’ÉTÉ Concert de FOR MARS

D906 &, En Velnoux Cave de Mancey Tournus Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 20:00:00
fin : 2026-07-23

Date(s) :
2026-07-23

Les Jeudis de l’été , organisés par la Commune de Tournus, sont de retour !

Rendez-vous à la Cave de Mancey pour une soirée placée sous le signe de l’énergie et de la convivialité avec FOR MARS.
Un voyage sonore au travers des décennies de chansons françaises et internationales, observable depuis les télescopes du rock et de la pop.
Embarquez avec eux pour (ré)explorer 50 années de classiques !

Concert organisé par la Ville de Tournus en partenariat avec la Cave de Mancey.

Buvette et petite restauration sur place dès 19h, concert à 20h   .

D906 &, En Velnoux Cave de Mancey Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté  

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English : JEUDIS DE L’ÉTÉ Concert de FOR MARS

L’événement JEUDIS DE L’ÉTÉ Concert de FOR MARS Tournus a été mis à jour le 2026-06-23 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)

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