JEUDIS DE L’ÉTÉ Concert de FOR MARS D906 &, En Velnoux Tournus

Informations pratiques

Tournus

JEUDIS DE L’ÉTÉ Concert de FOR MARS

D906 &, En Velnoux Cave de Mancey Tournus Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 20:00:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Les Jeudis de l’été , organisés par la Commune de Tournus, sont de retour !

Rendez-vous à la Cave de Mancey pour une soirée placée sous le signe de l’énergie et de la convivialité avec FOR MARS.

Un voyage sonore au travers des décennies de chansons françaises et internationales, observable depuis les télescopes du rock et de la pop.

Embarquez avec eux pour (ré)explorer 50 années de classiques !

Concert organisé par la Ville de Tournus en partenariat avec la Cave de Mancey.

Buvette et petite restauration sur place dès 19h, concert à 20h .

D906 &, En Velnoux Cave de Mancey Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : JEUDIS DE L’ÉTÉ Concert de FOR MARS

L’événement JEUDIS DE L’ÉTÉ Concert de FOR MARS Tournus a été mis à jour le 2026-06-23 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)