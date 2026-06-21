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JEUDIS DE L’ÉTÉ Concert de Marcos De Oliveira Trio Restaurants Café de John et Rendez-vous de l’Abbaye Tournus

JEUDIS DE L’ÉTÉ Concert de Marcos De Oliveira Trio Restaurants Café de John et Rendez-vous de l’Abbaye Tournus jeudi 30 juillet 2026.

Lieu
Restaurants Café de John et Rendez-vous de l'Abbaye
Adresse
Place de l'Abbaye
Ville
71700 Tournus
Département
Saône-et-Loire
Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
jeudi 30 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Tarif
Gratuit Gratuit

Tournus

JEUDIS DE L’ÉTÉ Concert de Marcos De Oliveira Trio

Restaurants Café de John et Rendez-vous de l’Abbaye Place de l’Abbaye Tournus Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 20:00:00
fin : 2026-07-30

Date(s) :
2026-07-30

Les Jeudis de l’été , organisés par la Commune de Tournus, sont de retour !

Cette semaine, rendez-vous au pied de l’abbaye pour le concert de Marcos de Oliveira Trio. Chanteur, guitariste, flûtiste, il s’affirme aujourd’hui dans le paysage des musiques du monde avec un répertoire de compositions originales mêlant ses influences brésiliennes, pop, world et jazz.

Concert organisé par la Ville de Tournus en partenariat avec le Café de John et le Rendez-vous de l’Abbaye.

Buvette et petite restauration sur place dès 19h, concert à 20h   .

Restaurants Café de John et Rendez-vous de l’Abbaye Place de l’Abbaye Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté  

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English : JEUDIS DE L’ÉTÉ Concert de Marcos De Oliveira Trio

L’événement JEUDIS DE L’ÉTÉ Concert de Marcos De Oliveira Trio Tournus a été mis à jour le 2026-06-21 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)

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