JEUDIS DE L’ÉTÉ Concert de Marcos De Oliveira Trio Restaurants Café de John et Rendez-vous de l’Abbaye Tournus
JEUDIS DE L’ÉTÉ Concert de Marcos De Oliveira Trio Restaurants Café de John et Rendez-vous de l’Abbaye Tournus jeudi 30 juillet 2026.
Tournus
JEUDIS DE L’ÉTÉ Concert de Marcos De Oliveira Trio
Restaurants Café de John et Rendez-vous de l’Abbaye Place de l’Abbaye Tournus Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 20:00:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
Les Jeudis de l’été , organisés par la Commune de Tournus, sont de retour !
Cette semaine, rendez-vous au pied de l’abbaye pour le concert de Marcos de Oliveira Trio. Chanteur, guitariste, flûtiste, il s’affirme aujourd’hui dans le paysage des musiques du monde avec un répertoire de compositions originales mêlant ses influences brésiliennes, pop, world et jazz.
Concert organisé par la Ville de Tournus en partenariat avec le Café de John et le Rendez-vous de l’Abbaye.
Buvette et petite restauration sur place dès 19h, concert à 20h .
Restaurants Café de John et Rendez-vous de l’Abbaye Place de l’Abbaye Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
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English : JEUDIS DE L’ÉTÉ Concert de Marcos De Oliveira Trio
L’événement JEUDIS DE L’ÉTÉ Concert de Marcos De Oliveira Trio Tournus a été mis à jour le 2026-06-21 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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