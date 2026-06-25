Matinée nageurs à l’Espace Aquatique Espace Aquatique de Tournus Tournus
Matinée nageurs à l’Espace Aquatique Espace Aquatique de Tournus Tournus dimanche 26 juillet 2026.
Tournus
Matinée nageurs à l’Espace Aquatique
Espace Aquatique de Tournus 12 Rue des Canes Tournus Saône-et-Loire
Tarif : 4 – 4 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 10:00:00
fin : 2026-07-26 11:30:00
Date(s) :
2026-07-26 2026-08-23
Commencez votre journée avec une baignade paisible lors de nos matinées dédiées aux nageurs passionnés.
Horaires De 10h à 11h45. .
Espace Aquatique de Tournus 12 Rue des Canes Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 51 05 56 accueil@ccmt71.fr
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English : Matinée nageurs à l’Espace Aquatique
L’événement Matinée nageurs à l’Espace Aquatique Tournus a été mis à jour le 2026-06-25 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II
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