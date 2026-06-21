JEUDIS DE L’ÉTÉ Concert de Tiny Shuttle Ternucio Tournus
JEUDIS DE L’ÉTÉ Concert de Tiny Shuttle Ternucio Tournus jeudi 6 août 2026.
Tournus
JEUDIS DE L’ÉTÉ Concert de Tiny Shuttle
Ternucio 16 Rue Alexis Bessard Tournus Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 20:00:00
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
Les Jeudis de l’été , organisés par la Commune de Tournus, sont de retour !
Cette semaine, rendez-vous au Ternucio pour le concert de Tiny Shuttle, un duo pop-folk qui explore les chemins de crête de l’imaginaire, porté par deux voix venues cueillir vos sentiments. Une alchimie sonore qui fusionne tradition acoustique et modernité électronique avec une énergie irrésistible et des personnalités hautes en couleur.
Entrée libre. Accueil dès 19h. Buvette et petite restauration sur place. .
Ternucio 16 Rue Alexis Bessard Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
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English : JEUDIS DE L’ÉTÉ Concert de Tiny Shuttle
L’événement JEUDIS DE L’ÉTÉ Concert de Tiny Shuttle Tournus a été mis à jour le 2026-06-21 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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