DJ à l’Espace Aquatique Espace Aquatique de Tournus Tournus
vendredi 7 août 2026 · Espace Aquatique de Tournus · Tournus
Informations pratiques
Tournus
DJ à l’Espace Aquatique
Espace Aquatique de Tournus 12 Rue des Canes Tournus Saône-et-Loire
Tarif : 4 – 4 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 17:00:00
fin : 2026-08-07 19:00:00
Date(s) :
2026-08-07 2026-08-28
Terminez votre journée en beauté avec nos sessions DJ en fin d’après-midi, pour danser et se détendre au bord de la piscine !
Tarif 4€
Horaires 17h à 19h. .
Espace Aquatique de Tournus 12 Rue des Canes Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 51 05 56 accueil@ccmt71.fr
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English : DJ à l’Espace Aquatique
L’événement DJ à l’Espace Aquatique Tournus a été mis à jour le 2026-06-25 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II
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