Informations pratiques

Tournus

DJ à l’Espace Aquatique

Espace Aquatique de Tournus 12 Rue des Canes Tournus Saône-et-Loire

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 17:00:00

fin : 2026-08-07 19:00:00

Date(s) :

2026-08-07 2026-08-28

Terminez votre journée en beauté avec nos sessions DJ en fin d’après-midi, pour danser et se détendre au bord de la piscine !

Tarif 4€

Horaires 17h à 19h. .

Espace Aquatique de Tournus 12 Rue des Canes Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 51 05 56 accueil@ccmt71.fr

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English : DJ à l’Espace Aquatique

L’événement DJ à l’Espace Aquatique Tournus a été mis à jour le 2026-06-25 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II