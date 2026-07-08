Rencontres de l’été avec le Père Binon Le mandat britannique, la shoah et la proclamation de l’indépendance de l’état d’Israël Place de l’Abbaye Tournus
dimanche 9 août 2026 · Place de l'Abbaye · Tournus
Informations pratiques
Tournus
Rencontres de l’été avec le Père Binon Le mandat britannique, la shoah et la proclamation de l’indépendance de l’état d’Israël
Place de l’Abbaye Abbaye Saint-Philibert Tournus Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 20:45:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Les dernières années du mandat britannique, la shoah, le sulfureux mufti du Jérusalem, l’attentat du King David, l’affaire de l’Exodus, le plan de partage de l’ONU, la proclamation de l’indépendance par David ben Gourion le 14 Mai 1948. La guerre et ses conséquences.
Lieux Le plan de Jérusalem, apprendre à bien se repérer dans le pays. .
Place de l’Abbaye Abbaye Saint-Philibert Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 51 03 76
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English : Rencontres de l’été avec le Père Binon Le mandat britannique, la shoah et la proclamation de l’indépendance de l’état d’Israël
L’événement Rencontres de l’été avec le Père Binon Le mandat britannique, la shoah et la proclamation de l’indépendance de l’état d’Israël Tournus a été mis à jour le 2026-06-27 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II
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