Sioban en concert O’ TEMPS D’UN VERRE Tournus
dimanche 26 juillet 2026 · O' TEMPS D'UN VERRE · Tournus
Informations pratiques
Tournus
Sioban en concert
O’ TEMPS D’UN VERRE 60 rue désiré mathivet Tournus Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 13:00:00
fin : 2026-07-26 15:00:00
Date(s) :
2026-07-26
Sioban est un duo composé de violon, guitare et chant, naviguant entre compositions en français et en anglais. Leur univers musical est riche et éclectique, aux influences aussi variées que la folk américaine, la pop-rock européenne, et la chanson française.
www.sioban.fr
https://www.youtube.com/@siobanofficiel4175
https://www.facebook.com/profile.php?id=100024059962718&locale=fr_FR .
O’ TEMPS D’UN VERRE 60 rue désiré mathivet Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 65 67 59 17 siobanofficiel@gmail.com
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English : Sioban en concert
L’événement Sioban en concert Tournus a été mis à jour le 2026-07-17 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II
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