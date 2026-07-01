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AGENDA · Tournus

Sioban en concert O’ TEMPS D’UN VERRE Tournus

dimanche 26 juillet 2026 · O' TEMPS D'UN VERRE · Tournus

Informations pratiques

Début
dimanche 26 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Heure de début
13:00:00
Lieu
O' TEMPS D'UN VERRE
Adresse
60 rue désiré mathivet
Ville
71700 Tournus
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Gratuit Gratuit

Tournus

Sioban en concert

O’ TEMPS D’UN VERRE 60 rue désiré mathivet Tournus Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 13:00:00
fin : 2026-07-26 15:00:00

Date(s) :
2026-07-26

Sioban est un duo composé de violon, guitare et chant, naviguant entre compositions en français et en anglais. Leur univers musical est riche et éclectique, aux influences aussi variées que la folk américaine, la pop-rock européenne, et la chanson française.
www.sioban.fr
https://www.youtube.com/@siobanofficiel4175
https://www.facebook.com/profile.php?id=100024059962718&locale=fr_FR   .

O’ TEMPS D’UN VERRE 60 rue désiré mathivet Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 65 67 59 17  siobanofficiel@gmail.com

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English : Sioban en concert

L’événement Sioban en concert Tournus a été mis à jour le 2026-07-17 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II

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