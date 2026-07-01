Sioban en concert O’ TEMPS D’UN VERRE Tournus

Informations pratiques

Tournus

Sioban en concert

O’ TEMPS D’UN VERRE 60 rue désiré mathivet Tournus Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 13:00:00

fin : 2026-07-26 15:00:00

Date(s) :

2026-07-26

Sioban est un duo composé de violon, guitare et chant, naviguant entre compositions en français et en anglais. Leur univers musical est riche et éclectique, aux influences aussi variées que la folk américaine, la pop-rock européenne, et la chanson française.

www.sioban.fr

https://www.youtube.com/@siobanofficiel4175

https://www.facebook.com/profile.php?id=100024059962718&locale=fr_FR .

O’ TEMPS D’UN VERRE 60 rue désiré mathivet Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 65 67 59 17 siobanofficiel@gmail.com

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English : Sioban en concert

L’événement Sioban en concert Tournus a été mis à jour le 2026-07-17 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II