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AGENDA · Tournus

Soirée SBK West caost swing Tous les Jeudis soir La Bicyclette Bleue Tournus

jeudi 6 août 2026 · La Bicyclette Bleue · Tournus

Informations pratiques

Début
jeudi 6 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
La Bicyclette Bleue
Adresse
6B quai de Saône
Ville
71700 Tournus
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Tarif de base plein tarif Tarif de base

Tournus

Soirée SBK West caost swing Tous les Jeudis soir

La Bicyclette Bleue 6B quai de Saône Tournus Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 19:30:00
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Soirée SBK West caost swing tous les jeudis soir dès 20h avec initiation. Animé par la troupe de Dij’on swing.   .

La Bicyclette Bleue 6B quai de Saône Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 62 39 98 09  labicyclettebleue71@gmail.com

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English : Soirée SBK West caost swing Tous les Jeudis soir

L’événement Soirée SBK West caost swing Tous les Jeudis soir Tournus a été mis à jour le 2026-07-28 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II

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