Soirée SBK West caost swing Tous les Jeudis soir La Bicyclette Bleue Tournus
jeudi 6 août 2026 · La Bicyclette Bleue · Tournus
Informations pratiques
Tournus
Soirée SBK West caost swing Tous les Jeudis soir
La Bicyclette Bleue 6B quai de Saône Tournus Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 19:30:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27
Soirée SBK West caost swing tous les jeudis soir dès 20h avec initiation. Animé par la troupe de Dij’on swing. .
La Bicyclette Bleue 6B quai de Saône Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 62 39 98 09 labicyclettebleue71@gmail.com
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English : Soirée SBK West caost swing Tous les Jeudis soir
L’événement Soirée SBK West caost swing Tous les Jeudis soir Tournus a été mis à jour le 2026-07-28 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II
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