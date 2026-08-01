Soirée SBK West caost swing Tous les Jeudis soir La Bicyclette Bleue Tournus

Informations pratiques

Tournus

Soirée SBK West caost swing Tous les Jeudis soir

La Bicyclette Bleue 6B quai de Saône Tournus Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 19:30:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Soirée SBK West caost swing tous les jeudis soir dès 20h avec initiation. Animé par la troupe de Dij’on swing. .

La Bicyclette Bleue 6B quai de Saône Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 62 39 98 09 labicyclettebleue71@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée SBK West caost swing Tous les Jeudis soir

L’événement Soirée SBK West caost swing Tous les Jeudis soir Tournus a été mis à jour le 2026-07-28 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II