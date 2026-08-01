Réfectoire en Art Réfectoire des moines Tournus
mardi 18 août 2026 · Réfectoire des moines · Tournus
Informations pratiques
Tournus
Réfectoire en Art
Réfectoire des moines 3 Rue Gabriel Jeanton Tournus Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 10:00:00
fin : 2026-08-30 18:00:00
Date(s) :
2026-08-18
Un collectif de 6 artistes vous attendent pour découvrir leurs Œuvres. Frédéric Mertz, Verrier; Bernard Puget, sculpteur céramiste ; Fabienne Bichon, Céramiste Raku; Olivier Remandet, photographe; Philippe Van Dorpe, peintre; Yves Gauthey, marqueteur par transparence. .
Réfectoire des moines 3 Rue Gabriel Jeanton Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
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English : Réfectoire en Art
L’événement Réfectoire en Art Tournus a été mis à jour le 2026-08-07 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II
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