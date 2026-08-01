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AGENDA · Tournus

Réfectoire en Art Réfectoire des moines Tournus

mardi 18 août 2026 · Réfectoire des moines · Tournus

Informations pratiques

Début
mardi 18 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Réfectoire des moines
Adresse
3 Rue Gabriel Jeanton
Ville
71700 Tournus
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Gratuit Gratuit

Tournus

Réfectoire en Art

Réfectoire des moines 3 Rue Gabriel Jeanton Tournus Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 10:00:00
fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :
2026-08-18

Un collectif de 6 artistes vous attendent pour découvrir leurs Œuvres. Frédéric Mertz, Verrier; Bernard Puget, sculpteur céramiste ; Fabienne Bichon, Céramiste Raku; Olivier Remandet, photographe; Philippe Van Dorpe, peintre; Yves Gauthey, marqueteur par transparence.   .

Réfectoire des moines 3 Rue Gabriel Jeanton Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Réfectoire en Art

L’événement Réfectoire en Art Tournus a été mis à jour le 2026-08-07 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II

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